У дитини з Глибоцького району діагностували кір

Станом на сьогодні, 8 лютого, у селі Тереблече Глибоцького району було клінічно діагностовано один випадок кору. Про це інформує
Чернівецький обласний центр здоров’я Чернівецький ОЦЗ.
Як повідомляє адміністрації Глибоцького районного центру ПМСД, у дитини 2012 року народження кір за клінічними симптомами під час обслуговування виклику вияв завідуючий місцевої амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.
Задля підтвердження клінічного випадку будуть проведені необхідні лабораторні дослідження.
Наразі у цій місцевості з метою запобігання розповсюдження вірусу проводять комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів.
Ситуація знаходиться на контролі Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України».