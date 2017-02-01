Вбивство Шеремета День 205

Що би не говорили наші правоохоронці, а справу досі не розслідували. Вбивці не знайдені і не покарані.34 0 0 0Слідство не виключає, що вбивство журналіста Павла Шеремета було політичним замовленням, яке могли організувати в Росії.Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 8 лютого на прес-конференції, присвяченій підриву Шеремета 20 липня 2016 року."Слідство не виключає версію замовленого політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з Російської Федерації", – сказав Аваков.Він також оголосив кілька фактів, пов'язаних із убивством Шеремета."На місці злочину в момент його вчинення була присутня знімальна група "17-го каналу", яка вела пряму трансляцію подій. Рівно така ж ситуація була в нас 16 квітня 2015 року під час ситуації навколо вбивства Олеся Бузини. Журналісти стверджували, що в обох випадках опинилися на місцях убивств випадково", – зазначив глава МВС.Він також повідомив, що при моніторингу телефонних з'єднань у районі місця злочину в проміжку, близькому до часу його вчинення, зафіксували "1193 з'єднання з російськими абонентами"."Активізація частини з цих абонентів збігається за часом і сигналами попередньо з інформаційною активністю, яка в нас була під час Хресного ходу УПЦ МП у липні 2016 року (27 липня – ред.)", – сказав Аваков."І в той же період під приводом участі в якомусь зльоті прихильників однієї з нетрадиційні церков у Києві – я не називаю конкретику зумисно – організовано в'їхала велика група громадян Російської Федерації. З'єднання мобільних телефонів представників цієї групи зафіксовано поблизу місця проживання й роботи Павла Шеремета за кілька днів до злочину і вранці 20 липня в районі вибуху. Після чого дивним чином були локалізовані й зійшли нанівець", – додав він.У розслідуванні даних обставин слідство направило доручення в низку країн для вивчення цих людей і їхньої активності в ті кілька днів у Києві."Слідство має обґрунтовані припущення про можливу причетність цих людей до скоєння злочину", – заявив Аваков.Зазначимо, що майже весь липень адепти духовного центру "Відродження" проводили в Києві щорічний "коледж" за назвою "Гора Мойсея", який зібрав багато людей.Міністр навів іще один факт: "Павло Шеремет у липні 2016 року зустрічався в Москві з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. На думку свідків, зустріч виявилася співбесідою на посаду головного редактора радіо "Вести" – однієї зі складових медіахолдингу "Вести України", створеного для проведення контрпропагандистської й проросійської роботи на території України"."За словами свідків, Павло повернувся незадоволеним результатами зустрічі й охарактеризував стан Клименка як "православ'я головного мозку", – сказав Аваков.Він також зазначив, що Шеремет у своїх публікаціях порушував тему вербування російською ФСБ українських громадян для ведення "диверсійно-дестабілізаційної роботи" в Україні."Уже після його смерті МВС і СБУ разом із ГРУ Міноборони встановили групу осіб, підозрюваних у співучасті в убивстві колишнього військовослужбовця Івана Мамчура в Рівному у вересні 2016 року, як і в інших протиправних діях", – сказав Аваков."Ми маємо ще кілька епізодів – частина з яких розслідується й не підлягає розголосу, – коли працювала подібна схема", – додав він.Так, "аналогічні мотиви й методи" вбачаються у випадку з замахом на нардепа Антона Геращенка, сказав Аваков.Міністр також нагадав, що Павло Шеремет був другом російського опозиціонера Бориса Нємцова, допомагав йому в написанні книги "Сповідь бунтаря": "Книгу було надруковано в друкарні Ярославля РФ на замовлення видавництва "Партизан", власником якого був Шеремет", – сказав він."Після вбивства Нємцова його соратники збирали гроші на видання книги "Путін. Війна", присвяченої подіям на Донбасі. У Росії книгу заборонено. Є інформація про те, що видання планується здійснити у видавництві "Партизан", – додав голова МВС."За три дні до вбивства Шеремета, 17.07, до Києва приїжджав соратник Нємцова по об'єднаному демократичному руху "Солідарність" Володимир Кара-Мурза-молодший, який зустрічався з журналістами", – сказав він."За словами свідків, Кара-Мурза звернувся до Шеремета по допомогу у створенні фільму, присвяченого річниці вбивства Бориса Нємцова – і журналіст планував передати матеріали для фільму й брати участь у його створенні", – додав міністр.Аваков звернув увагу на те, що "кілька днів тому (2 лютого – ред.), після презентації цього фільму, російського опозиціонера й федерального координатора "Відкритої Росії" Володимира Кара-Мурзу було терміново госпіталізовано, він у критичному стані"."За інформацією медиків, у нього діагностували гостре отруєння невстановленою речовиною", – сказав він."Таким чином, результати досудового розслідування умисного вбивства Павла Шеремета на даному етапі дозволяють припустити, що даний злочин – ретельно підготовлене групою осіб замовлене вбивство", – підсумував Аваков.