На добудову перинатального центру у Чернівцях уряд виділив 45 мільйонів

Сьогодні рішенням Уряду було виділено 45 млн грн на добудову Перинатального центру. Про це повідомив у ФБ народний депутат Максим Бурбак.
Я вітаю таке рішення. Під час останнього візиту прем'єра Гройсмана в Чернівці ми це анонсували. Цілком очікуваною була реакція опозиційних сил: Батьківщини, колишніх регіоналів, які казали, що це не буде зроблено, не передбачено в бюджеті. Вчить матчасть. Читайте бюджет і розбирайтеся.
По друге, Перинатальний центр треба повернути в міську комунальну власність. Ще будучи депутатом Чернівецької обласної ради, і керівником фракції Фронт Змін – ми голосували проти передачі його в область. Вважаю, що колишні регіонали вкрали в міста приміщення першого пологового будинку, розбомбили його, натомість нічого не зробили.
Вчергове звертаюсь до чернівецьких міських депутатів, після того як було впроваджено бюджетну децентралізацію урядом Яценюка, другій рік поспіль йде перевиконання місцевого бюджету. Станом на 1 січня 2017 року понад 230 млн грн. від перевиконання є на рахунках міста Чернівці.
То цілком логічно було б за умов співфінансування виділити 40 млн грн, яких не вистачає, для добудови і завершити будівництво вже в цьому році. А далі я звертаюсь до правоохоронних органів, до обласної прокуратури дорозслідувати справу про нецільове використання бюджетних коштів на суму понад 20 млн грн.
Під час керівництва колишнього голови облдержадміністрації, регіонала Михайла Папієва 20 млн було направлено на закупівлю обладнання ще незбудованого перинатального центру. Воно досі в коробках і немає вже гарантії, немає фірм закупівельників, які проводили цю закупівлю.
Цю справу треба довести до кінця і людей, які розбазарювали державні гроші треба притягнути до відповідальності.