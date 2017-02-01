В сауні з дівчатами помер молодий священик

У Броварах під Києвом в сауні з голими дівчатами помер 26-річний священик Іоанн Корнута. 21 січня під час відпочинку у протоієрея нібито зупинилося серце через тромб, який відірвався. Загиблий - уродженець Закарпаття. Іоанн служив у Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва. Був секретарем намісника обителі єпископа Фастівського Даміана (Давидова), вікарія Київської митрополії УПЦ (МП).
Про це повідомляє "ПравдаТут".
"Тіло отця знайшли співробітники сауни. За їх словами, разом із ним відпочивали дівчата легкої поведінки. Згодом вони пішли. А молодого священника знайшли мертвим. У протоієрея пропав мобільний телефон. А також дорогий ланцюжок. Зниклі цінності зафіксували камери спостереження. Поруч із загиблим лежало посвідчення водія. За даними експертизи, - смерть природна", - йдеться в повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Хоча родичі покійного заяву про пограбування не писали. Нині слідчі з'ясовують обставини трагедії. Шукають дівчат, які супроводжували отця Іоанна.
Півсотні священиків і чотири єпископи - архієпископ Білогородський Миколай, архієпископ Макарівський Іларій, намісник обителі єпископ Фастівський Даміан, єпископ Золотоноський Іоанн провели у Введенській обителі заупокійну літургію і чин відспівування протоієрея Іоанна. Його тіло поховали на братському кладовищі в Ризо-Положенчеському монастирі села Томашівка Київської області.
"Священноначаліє і духовенство Київської єпархії висловлює свої співчуття рідним і близьким покійного. Віримо, що милосердний Господь протоієрея Іоанна "в оселях праведних вселить, на лоні Авраама упокоїть, і до праведних зарахує". Вічна йому пам'ять! ".