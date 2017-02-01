Шеремета могли "замовити" в Росії - Аваков

Слідство не виключає вбивство журналіста Павла Шеремета як політичне замовлення з Росії.
Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - пише gazeta.ua.
"Цей злочин - ретельно підготовлене групою осіб вбивство на замовлення. Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з Російської Федерації", - сказав Аваков.
Головною версією вбивства журналіста заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко назвав професійну діяльність Шеремета.
"Слідство розглядає пріоритетну версію, пов'язану з професійною діяльністю Шеремета як на території України, так і за її межами. Заслуговують на увагу ті журналістські розслідування, які не були завершені. Також розглядається професійна діяльність журналіста за межами України. Публікації та випуски його програм мали критичний характер щодо чинної влади як у Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації", – сказав Вакуленко.
Журналіста Павла Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днищі авто, за кермом якого був журналіст, під водійським сидінням, не проникаючи до салону. 23 липня Шеремета поховали на Північному кладовищі за Мінськом.