Шеремета могли "замовити" в Росії - Аваков

Що, Де, Коли

у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»

в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться брифінг Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо питань якості газу.

Під час брифінгу будуть представлені результати експертизи відбору проб природного газу з ГРП №20 у м. Чернівці та ГРП №1 у с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області.

У міськраді (кабінет 202) відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у м. Чернівцях.



Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.

З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.



храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:

8-45 – Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;

9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).