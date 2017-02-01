"Вимкніть мікрофон" - Парубій припинив виступ нардепа російською

Спікер парламенту Андрій Парубій перервав виступ народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Сергія Матвієнкова.
Колишній регіонал виступав російською, розповідаючи про ситуацію з медициною в Маріуполі, - повідомляє "Дзеркало тижня".
Це сталося під час обговорення проекту постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє".
"Пока мы сегодня занимаемся языковыми спекуляциями в этом зале, наш народ тихо вымирает", - сказав він.
На цих словах Парубій перервав депутата.
"Я прошу: вимкніть мікрофон. Ще раз наголошую, до мене було звернення щодо мови ведення і чітко зазначено: засідання Верховної Ради та її комітетів і комісій ведуться державною мовою. І написано, що промовець може виступати іншою мовою, якщо переклад його виступу на державну мову забезпечує апарат Верховної Ради", - сказав він.Сергій Матвієнков - народний депутат третього, четвертого, п'ятого, сьомого і восьмого скликань. У Раді сьомого скликання входив у фракцію Партії регіонів.
За даними опитування Центру Разумкова, 69% громадян України вважають рідною мовою українську, 27% – російську, 2% – іншу мову. Переважно українською мовою вдома розмовляють 55% респондентів, переважно російською – 41% опитаних, іншою мовою – 1% опитаних.