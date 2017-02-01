Буковинських школярів та їх батьків запрошують на презентацію "Середня освіта в Швейцарії"!

12 лютого 2017 у Львові ми розповімо про систему середньої освіти Швейцарії, про процес зарахування до шкіл і про можливості, які відкриває Швейцарія для українських школярів.
На заході будуть представлені такі школи як:* College Du Leman (Geneva)
* Beau Soleil Alpine College (Villars-sur-ollon)
* College Champittet (Pully)
* Rosenberg School (St. Gallen)
* Leysin American School (Leysin)
* TASIS (Collina d'Oro)
Швейцарські школи - це індивідуальний підхід до кожного учня, сімейна атмосфера навчання, прекрасний клімат і вступ в будь-який університет світу.
Вартість проживання, навчання та харчування в Швейцарських школах - від 60 000 дол на рік.
Початок презентації о 15:00.
Місце проведення: VIP-відділення Приват-Банк, вул Стрийська, 12, 2 поверх, м Львів.
Після презентації у вас буде можливість проконсультуватися в індивідуальному порядку.
Вхід вільний!
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь за тел +38050 691 4808, +38093 112 1515, +38098 115 1212