Побудувати у Чернівцях тунель під аеропортом, що з’єднає Гравітон та вулицю Південно-Кільцеву, – цілком реально. Таку тезу під час брифінгу висловили ініціатори цього проекту, депутати міськради від «Самопомочі» Віталій Гавриш і Богдан Ковалюк.
За словами народних обранців, тунель з’єднав би дві частини міста і по ньому можна було б пустити тролейбуси.
Попередня вартість проекту – 120 млн. грн., проте остаточну цифру можна сказати лише після того, як його затвердять у Департаменті містобудівельного комплексу міськради.
Загальна протяжність тунелю складатиме 1,3 км. Депутати переконують, що він дозволить подолати цей відрізок шляху у 10 раз швидше, ніж через об’їзну дорогу, і розвантажити трафік.
Автори проекту стверджують, що будівництво конструкції під злітною смугою триватиме від 4 до 6 місяців і надовго не зупинить роботу аеропорту.
джерело: ЧП