Аеропорт "Чернівці" прийматиме літаки з низькорозташованими двигунами

Міжнародний аеропорт «Чернівці» доносить до відома громадськості, що завдяки проведеному ремонту злітно-посадкової смуги та після проходження всіх офіційних процедур, було знято обмеження на прийом/випуск літаків з низькорозташованими двигунами - повідомляє прес-служба аеропорту.
З 1.02.2017р. головою Державіаслужби підписано новий додаток до сертифікату аеродрому, в якому встановлюється його придатність, за узгодженням з авіакомпаніями, приймати повітряні судна коду 4С.
Адміністраціэю КП МА «Чернівці» вже надіслані відповідні листи та повідомлення до авіакомпаній, які отримали дозволи на виконання рейсів з МА «Чернівці». Найближчим часом будуть проведенні перемовини про можливість весняно-літньої навігації на літаках типу А-319, Ембраєр-190, 195, Боїнг – 737 певних модифікацій, та інших типів літаків з відповідними характеристиками.
Враховуючи, що був проведений лише капітальний ремонт ЗПС, основною метою якого було відновлення пошкоджених ділянок, певні обмеження пов'язані з несучою спроможністю поверхні аеродромних покритів, все ж будуть мати місце. На майбутнє їх можна усунути тільки проведенням необхідної повної реконструкції аеродромного комплексу. Саме це дозволить приймати літаки нового покоління, в тому числі, ті що використовуються компаніями лоу-костерами.
Наразі, рухаючись крок за кроком, колектив та керівництво робить усе можливе для максимальної безпечної експлуатації потужностей аеродромного комплексу, у його нинішньому стані. На сьогодні нашими головними пріорітетами залишаються підтримка та розвиток аеропорту для міста та всього регіону, яка має здійснюватися лише з урахуванням безпеки пасажирів. Висловлюємо вдячність всім, хто допомагає і з розумінням ставиться до існуючих проблем на цьому шляху.