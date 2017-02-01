За незаконне заволодіння автомобілем та розбій буковинцю присудили 7,5 років позбавлення волі

Садгірський районний суд м. Чернівці підтримав позицію Кіцманської місцевої прокуратури та визнав винним 30-річного жителя Заставнівського району Чернівецької області у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) КК України та призначив покарання у виді 7,5 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що обвинувачений, будучи раніше неодноразово судимим, на шлях виправлення не став та вчинив нові злочини.
Зокрема, у грудні 2015 року зловмисник перебуваючи поблизу нічного клубу «Hard Rock» у Чернівцях, попросив 45-річного водія автомобіля марки «Renault Kangoo», за грошову винагороду, відвезти його до Кіцманського району Чернівецької області.
Прибувши за місцем призначення зловмисник, застосовуючи насильство, відібрав у потерпілого мобільний телефон та змусив останнього покинути транспортний засіб. Незаконно заволодівши автомобілем здійснював поїздки у власних цілях по території Чернівецької області.