У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без води

У зв’язку з аварійно – ремонтними роботами по вул. Лисенка №3, 08.02.2017 року з 10:00 год. до 17:00 год., буде відсутнє водопостачання в будинках по вулиці: Б. Хмельницького (від вул. Горького до вул. Університетської), Університетська, Л. Українки, Шиллера, Котляревського, Грушевського, Лисенка, Гете, Штейнберга, Бандери, Поштова, 28 Червня, Сімовича, Сковороди та прилеглих.
Також по вул. Руська №263 (ТПР – 1А), 08.02.2017 року з 10:00 год. до 17:00 год., буде припинено водопостачання в будинках по вулиці Руська №№: 249, 251, 251А,253, 255, 255А, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 273, 275, 275А, 277.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
КП «Чернівціводоканал» просить вибачення за тимчасові відключення.