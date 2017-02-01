Дотримання термінів сплати убереже від штрафів

Чернівецька ОДПІ нагадує, що якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених Податковим кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Зазначена норма передбачена ст. 126 Податкового кодексу України.
Просимо платників потурбуватись про сплату податкових зобов’язань своєчасно, не відкладаючи до останнього дня, адже це не лише убереже від додаткових витрат на сплату штрафних санкцій, а й убезпечить від зайвих клопотів та поганого настрою.