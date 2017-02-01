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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
20:13
08 лютого

У дитини з Глибоцького району діагностували кір

17:30
08 лютого

Тунель, що з’єднає Гравітон та Південно-Кільцеву вартує - 120 млн. грн.

14:38
08 лютого

За незаконне заволодіння автомобілем та розбій буковинцю присудили 7,5 років позбавлення волі

13:18
08 лютого

Чернівчани хочуть тролейбусне сполучення з проспекту Незалежності до Руської

13:11
08 лютого

У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без води

12:53
08 лютого

Дотримання термінів сплати убереже від штрафів

12:52
08 лютого

Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

12:51
08 лютого

Рятувальники Буковини відбуксирували 60 вантажівок, які застрягли на дорогах через негоду

12:47
08 лютого

14 березня – День українського добровольця

12:45
08 лютого

Чернівчани вже задекларували 7 млн. грн. доходу

12:44
08 лютого

Спадок „мовою” податкового законодавства

18:13
07 лютого

Аспіранти мають право на податкову знижку

18:12
07 лютого

Цьогоріч українській армії чернівчани перерахували майже 6 млн. грн.

16:16
07 лютого

За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев

11:55
07 лютого

Декларація про доходи: особисто, через уповноважену особу, поштою, або онлайн

10:44
07 лютого

Громадянин Румунії позбувся автомобіля через приховані у тайнику цигарки

10:41
07 лютого

Новий фільм Джима Джармуша «Gimme Danger» у Чернівцях

18:27
06 лютого

Неправомірне ухиляння від сплати митних платежів карається штрафом

15:37
06 лютого

У бюджеті Чернівців – майже 13 млн. грн. роздрібного акцизу

15:36
06 лютого

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

15:35
06 лютого

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 1,4 млн. грн.

15:04
06 лютого

Підбито підсумки роботи Чернівецької обласної служби зайнятості у 2016 році

13:51
06 лютого

Болгарин намагався перевезти через український кордон військову радіостанцію

13:44
06 лютого

Підприємці мають відзвітувати з єдиного внеску до 9 лютого

13:43
06 лютого

Для спрощенців – законодавчі зміни

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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Що, Де, Коли
з 9 лютого
з 9 лютого
9 лютого о 10.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
9 лютого о 11:00
в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться брифінг Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо питань якості газу.
Під час брифінгу будуть представлені результати експертизи відбору проб природного газу з ГРП №20 у м. Чернівці та ГРП №1 у с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області.
9 лютого о 16:00
У міськраді (кабінет 202) відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у м. Чернівцях.
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

Вчора, 12:52 / Коментарів: 0
Для якісного обслуговування платників податків та спрощення ведення бізнесу Державною фіскальною службою України запроваджено ряд сервісів, інформація про які розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.
Зокрема, платники податків мають змогу звітувати он-лайн не тільки до органів ДФС, а й до органів Держстату та Пенсійного фонду за допомогою ключів електронного цифрового підпису. Посилений сертифікат можна безкоштовно отримати в пунктах реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів ДФС.
За допомогою електронних сервісів суб‘єкти господарювання можуть перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо реєстрації платником ПДВ, анулювання реєстрації платника ПДВ, сумлінності сплати податків до бюджету, реєстрації платником єдиного податку, тощо.
Крім того, у разі виникнення питань щодо застосування податкового, митного законодавства, а також сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, платники податків та суб‘єкти ЗЕД можуть скористатися загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом («ЗІР»).
Цей сервіс забезпечує можливість пошуку інформації по певному податку, напрямку діяльності, в тому числі з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації.
Шановні підприємці! Скористайтесь можливістю бути сучасними, спростити та спланувати свій робочий час за допомогою запропонованих електронних сервісів, що розміщені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за адресою: http://sfs.gov.ua/.
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