Рятувальники Буковини відбуксирували 60 вантажівок, які застрягли на дорогах через негоду

Внаслідок несприятливих погодних умов, посилення вітру, снігу та утворення ожеледиці на дорогах ускладнилася ситуація на автошляхах області.
Так, 7 лютого на об’їзній дорозі м. Хотина через ожеледицю не впорався з кермуванням водій вантажівки, внаслідок чого авто знесло в кювет. Чоловік не зміг самостійно виїхати, тому викликав на допомогу рятувальників. На місце події було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини № 7 м. Хотина, які за допомогою пожежного автомобіля відбуксирували вантажівку з кювету, у результаті чого водій зміг продовжити свій рух.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Рятувальники із м. Сторожинця впродовж минулої доби надали допомогу 14 вантажним автомобілям, які забуксирували на дорозі через ожеледицю у м. Сторожинці та у с. Кам’яна Сторожинецького району.
У с. Магала Новоселицького району працівники Управління ДСНС відбуксирували та допомогли продовжити подальший рух 12 вантажівкам, яким негода завадила самостійно зрушити з місця. На автодорозі сполученням м. Чернівці - м. Заставна надзвичайники провели заходи щодо буксирування 18 вантажних автомобілів.
Окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на надання допомоги у с. Остриця Герцаївського району, де на підйомній ділянці дороги рятувальники допомогли подолати дорогу 15 вантажівкам, які через складні погодні умови не могли самостійно виїхати. Щоб відбуксирувати автомобілі працівникам Служби порятунку довелось використовувати техніку підвищеної прохідності. Завдяки діям рятувальників вантажні автомобілі було вивільнено, після чого рух на проблемній ділянці дороги було відновлено.
Загалом протягом доби рятувальники Управління ДСНС надали допомогу водіям 60 вантажних автомобілів.