14 березня – День українського добровольця
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості Верховна Рада України ухвалила постановувід17.01.2017 № 1822 «Про встановлення Дня українського добровольця».
Згідно з постановою День українського добровольця відзначатиметься 14 березня.
Березень 2014 року увійшов у новітню історію України завдяки фактичній анексії Криму військами РФ. Крім того, в південно-східних регіонах України закликали до від'єднання від України.
Саме у вересні 2014 року добровольці із Самооборони Майдану вирушили на військовий полігон для проходження військової підготовки для подальшої участі у воєнних діях.
14 березня 2014 року понад 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці під Києвом. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону.
Постановою Кабінету Міністрів України рекомендовано розробити із залученням громадськості, активних учасників добровольчих формувань, які брали участь у Революції гідності, та у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови затвердити комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня українського добровольця, передбачивши, зокрема:
- проведення щороку заходів з належного вшанування подвигу українських добровольців;
- проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів про масові акції громадського протесту, що відбувалися у листопаді 2013 року - лютому 2014 року в Україні, та про участь у них добровольчих формувань;
- забезпечення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України широкого висвітлення заходів щодо вшанування подвигу учасників добровольчих формувань, організації циклів тематичних теле- і радіопередач.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області