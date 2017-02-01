Упродовж першого місяця кампанії декларування доходів громадян, що стартувала 1 січня, вже 290 чернівчан задекларували свої доходи. Загальна сума задекларованих доходів складає 6,9 млн. грн.
Правом на отримання податкової знижки вже скористалися 104 мешканці Чернівців. Загальна сума до повернення складає 230,1 тис. грн.
Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2016 року, податкову декларацію можуть подати упродовж усього 2017року.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Цьогорічні доходи та майновий стан громадянам потрібно декларувати за новою формою декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».
Чернівецька ОДПІ нагадує, що в приміщенні Центру обслуговування платників створено належні умови для полегшення процесу подання декларацій, забезпечено відкритий доступ громадян до інформації. Працівники фахово роз'яснюють норми податкового законодавства, надають консультативну допомогу під час заповнення декларацій, допомагають освоїти технологію подання звітності в електронному вигляді.
Тож, просимо мешканців Чернівців не зволікати, і виконати до 3 травня 2017 року свій конституційний обов’язок з розумінням того, що сплачений податок повернеться до кожного у вигляді тих чи інших соціальних благ.