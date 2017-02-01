Блокада Донбасу: сутичка з поліцією і можливе відключення електрики | «Ваша Свобода»

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.
Ігор БУРКУТ, політолог:
СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться брифінг Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо питань якості газу. Під час брифінгу будуть представлені результати експертизи відбору проб природного газу з ГРП №20 у м. Чернівці та ГРП №1 у с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області.
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.
храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком: 8-45 – Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції; 9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017” Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
Блокада Донбасу: сутичка з поліцією і можливе відключення електрики | «Ваша Свобода»
Вчора, 10:35 / Коментарів: 0
Сьогодні йде 11 день блокади залізничних колій, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. Залізниця, що з'єднує Україну із територіями, контрольованими бойовиками - перекрита у двох місцях. Незважаючи на вчорашні сутички з поліцією, блокада не припинилась, а суперечки перейшли до стін Верховної Ради. За фактом блокування залізниці прокуратура відкрила кримінальне провадження. А міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик на сьогоднішній прес-конференції заявив, що не виключає віялових відключень електроенергії з кінця березня в разі продовження повного блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО.
Про блокаду та її наслідки у програмі «Ваша Свобода» -народні депутати Лев Підлісецький («Самопоміч») та Андрій Антонищак (БПП)