Блокада Донбасу: сутичка з поліцією і можливе відключення електрики | «Ваша Свобода»

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
20:13
08 лютого

У дитини з Глибоцького району діагностували кір

17:30
08 лютого

Тунель, що з’єднає Гравітон та Південно-Кільцеву вартує - 120 млн. грн.

14:38
08 лютого

За незаконне заволодіння автомобілем та розбій буковинцю присудили 7,5 років позбавлення волі

13:18
08 лютого

Чернівчани хочуть тролейбусне сполучення з проспекту Незалежності до Руської

13:11
08 лютого

У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без води

12:53
08 лютого

Дотримання термінів сплати убереже від штрафів

12:52
08 лютого

Забудьте про черги – використовуйте електронні сервіси

12:51
08 лютого

Рятувальники Буковини відбуксирували 60 вантажівок, які застрягли на дорогах через негоду

12:47
08 лютого

14 березня – День українського добровольця

12:45
08 лютого

Чернівчани вже задекларували 7 млн. грн. доходу

12:44
08 лютого

Спадок „мовою” податкового законодавства

18:13
07 лютого

Аспіранти мають право на податкову знижку

18:12
07 лютого

Цьогоріч українській армії чернівчани перерахували майже 6 млн. грн.

16:16
07 лютого

За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев

11:55
07 лютого

Декларація про доходи: особисто, через уповноважену особу, поштою, або онлайн

10:44
07 лютого

Громадянин Румунії позбувся автомобіля через приховані у тайнику цигарки

10:41
07 лютого

Новий фільм Джима Джармуша «Gimme Danger» у Чернівцях

18:27
06 лютого

Неправомірне ухиляння від сплати митних платежів карається штрафом

15:37
06 лютого

У бюджеті Чернівців – майже 13 млн. грн. роздрібного акцизу

15:36
06 лютого

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

15:35
06 лютого

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 1,4 млн. грн.

15:04
06 лютого

Підбито підсумки роботи Чернівецької обласної служби зайнятості у 2016 році

13:51
06 лютого

Болгарин намагався перевезти через український кордон військову радіостанцію

13:44
06 лютого

Підприємці мають відзвітувати з єдиного внеску до 9 лютого

13:43
06 лютого

Для спрощенців – законодавчі зміни

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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Що, Де, Коли
з 9 лютого
з 9 лютого
9 лютого о 10.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
9 лютого о 11:00
в приміщенні конференц-зали ПАТ «Чернівцігаз» (вул. Винниченка, 9А, 1 корпус, 4 поверх) відбудеться брифінг Голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди щодо питань якості газу.
Під час брифінгу будуть представлені результати експертизи відбору проб природного газу з ГРП №20 у м. Чернівці та ГРП №1 у с. Черешенька Вижницького району Чернівецької області.
9 лютого о 16:00
У міськраді (кабінет 202) відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у м. Чернівцях.
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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Блокада Донбасу: сутичка з поліцією і можливе відключення електрики | «Ваша Свобода»

Вчора, 10:35 / Коментарів: 0
Блокада Донбасу: сутичка з поліцією і можливе відключення електрики | «Ваша Свобода»
Сьогодні йде 11 день блокади залізничних колій, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. Залізниця, що з'єднує Україну із територіями, контрольованими бойовиками - перекрита у двох місцях. Незважаючи на вчорашні сутички з поліцією, блокада не припинилась, а суперечки перейшли до стін Верховної Ради. За фактом блокування залізниці прокуратура відкрила кримінальне провадження. А міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик на сьогоднішній прес-конференції заявив, що не виключає віялових відключень електроенергії з кінця березня в разі продовження повного блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО.

Про блокаду та її наслідки у програмі «Ваша Свобода» -народні депутати Лев Підлісецький («Самопоміч») та Андрій Антонищак (БПП)

Ведуча: Інна Кузнецова

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