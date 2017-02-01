"Гіві" вбили у Донецьку

У Донецьку загинув лідер угруповання "Сомалі" "Гіві".
Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на сепаратистські інформагенції.
Зазначається, що терорист загинув у результаті теракту.
Бойовики у вбивстві "Гіві" звинувачують українську владу.
"Наразі на місці інциденту працює слідча група. Обставини з'ясовуються", – пишуть сепаратисти.
Крім того, у пабліках прихильників бойовиків зазначають, що в його кабінеті у Макіївці спрацював вибуховий пристрій. Вибух стався о 6.10 ранку, в результаті чого виникла пожежа.
Макіївка, Гіві, теракт
На даний момент виявлено обгоріле тіло "Гіві".Сайт "Радіо Свободи" передає:
-В угрупованні «ДНР» заявили про смерть одного з відомих ватажків бойовиків – Михайла Толстих на прізвисько «Гіві».
Російські та сепаратистські сайти твердять, що ватажок «батальйону «Сомалі» «загинув внаслідок теракту» близько шостої години ранку 8 лютого.
У так званому «оперативному командуванні» угруповання «ДНР» назвали інцидент «продовженням терористичної війни, розпочатої київською хунтою проти Донбасу».
Інших подробиць ці повідомлення наразі не містять.
16 лютого 2015 року Толстих був внесений до санкційного списку ЄС, від 23 травня 2016 року перебував у розшуку МВС України.
23 червня 2016 року Військова прокуратура України повідомила про підозру Толстих у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст .258-3 (створення терористичної організації, керівництво і участь в ній) ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (співучасть у веденні агресивної війни) ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими) ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
«Гіві» – вже другий загиблий за тиждень відомий бойовик. Четвертого лютого в Луганську був підірваний автомобіль, у якому перебував один із ватажків угруповання «ЛНР», «начальник управління народної міліції» Олег Анащенко.
Луганські сепаратисти також назвали вибух «терактом» і звинуватили у причетності до нього українську сторону.
Угруповання «ЛНР» та «ДНР» за підтримки Росії контролюють частини Луганської та Донецької областей відповідно.
Угруповання «ЛНР» і «ДНР» визнані українською владою терористичними.