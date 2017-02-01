Аспіранти мають право на податкову знижку

Відповідно до пп.166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та заокругленого до найближчих 10 грн., у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.
Пунктом 1 статті 5 Закону України від 01.07.2014 №1556-VII «Про вищу освіту» визначено, що підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на рівнях вищої освіти, до яких, зокрема, належить третій (освітньо-науковий) рівень. При цьому здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти, зокрема доктора філософії.
Згідно з п. 6 цієї статті доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі).
Крім того, особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, є здобувачами вищої освіти (п. 1 ст. 61 Закону №1556). Підпунктом 3.п. 2 цієї статті передбачено, що здобувачами вищої освіти є аспіранти-особи, зараховані до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії.
Враховуючи викладене, навчання в аспірантурі відповідно до норм Закону №1556 є одним із рівнів здобуття вищої освіти.
Отже, платник податку має право на податкову знижку за витратами, понесеними на користь закладів освіти за навчання в аспірантурі за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року - інформує Сектор комунікацій ДПІ у м. Чернівцях.