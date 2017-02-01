Єгор Соболєв: Завтра в парламенті ми будемо вимагати відсторонення Аброськіна

Нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв звинуватив начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна в побитті ветеранів, які виступили проти торгівлі з окупованими територіямиНа Донеччині люди в формі української поліції кийками побили ветеранів війни за незалежність, які виступили проти торгівлі з окупованими територіями, заявив народний депутат від "Самопомочі", глава антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв в Facebook."Я був там в день перекриття руху залізничних ешелонів між українським Бахмутом і окупованою Горлівкою і можу засвідчити: люди В'ячеслава Аброськіна з перших годин почали провокувати конфлікт. Машини зі спальниками і піддонами для облаштування наметів, просто з волонтерами доводилося відбивати і проводжати через кордони" нових беркутівців ", як на Майдані", - написав він.Нардеп підкреслив, що тепер люди в масках і шоломах "з ентузіазмом лупасят людей", які захистили Україну, коли міліція Донецької області масово розбігалася або переходила на бік окупантів."Завтра в парламенті ми будемо вимагати відсторонення Аброськіна і призначення розслідування цього нападу з залученням правозахисників і журналістів", - наголосив Соболєв.Я хочу щоб ви мене зрозуміли. Ми зараз в Бахмуті. Поганий інтернет і маса завдань. Нам треба дбати про безпеку тих пацанів хто після атаки спецназу виявився в лікарні. Нам треба дбати про безпеку сміливого діда-козака який не витримавши свавілля "поліції" просто дав в обличчя генералу-начальнику. Нам треба готуватися до можливого нічному штурму. Нам треба відповідати на дзвінки, зустрічати побратимів і збирати сили. Я не можу викладати відео за відео, збирати їх від журналістів і хронологічно описувати все що сталося. Я все це зроблю але трохи пізніше. Коли розберуся з першочерговим. Ще два відео а потім велика перерва. Може вночі.І на вас вся надія. Мені пишуть про те що йде по тв і про всі ці пики, що посміхається Депутатів, чиновників, лідерів думуи. Всієї цієї швалі, котра жирує на крові. У них все добре, а пацанам треба протриматися. Все залежить від вас. Є тільки соцмережі і ваш репост.Ось це хлопець на милицях його тільки що перетягнули дубиною. А у нього зламані обидві ноги. Він приїхав з лікарні підтримати побратимів з батальйону "Донбас". Підтримав ... Ми знайдемо всі ці кадри, а поки дивіться що є. Зараз гірка правда бореться з лощеной брехнею. Допоможіть правді, адже врешті решт це майбутнє ваших дітей. Дякую за розуміння.6 січня "Штаб блокади торгівлі з окупантами" опублікував відео конфлікту за участю Аброськіна і нардепа Семена Семенченко на трасі Бахмут - Костянтинівка, де поліцейські намагалися розблокувати дорогу для автобусів, на яких, за словами учасників блокади, їхали ТІТУШКИ.На відео видно, як Семенченко відштовхує плечем Аброськіна, який намагається прибрати його з дороги. Нардеп також пригрозив Аброськіну застосувати табельну зброю, якщо той буде на нього нападати, і назвав його "негідником".До цього Семенченко заявив, що колону "автобусів з ТІТУШКАМИ" супроводжувала машина поліції, яка прикривала їх рух.У поліції заявили, що поблизу міста Часів Яр Донецької області люди в балаклавах, серед яких був народний депутат України, намагалися перекрити дорогу і перешкоджали роботі поліції на трасі Бахмут - Костянтинівка.26 грудня 2016 року ветерани добровольчих батальйонів і волонтери оголосили про початок товарної блокади окупованих районів сходу України через те, що їх вимога про звільнення заручників не виконано.