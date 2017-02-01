Володимир Парасюк про поліцію і блокадників

Тільки народні депутати виїхали з блокади на засідання ВР, тут як тут з'явились "тітушки", яких охороняють силовики.
Якщо проти ветеранів АТО, волонтерів, активістів буде застосована сила і вчинятимуться спроби деблокувати колії, це буде початком кінця. Кінця шоколодано-олігархічної імперїї. Це викличе набагато сильнішу протидію, ніж у 2013 році, коли силою розігнали студентів.
До всіх, хто на блокаді: Дорогі побратими, у вас є офіційна зареєстрована зброя і ви маєте повне право її застосовувати в разі загрози вашому життю. Ви пройшли ДАП, Іловайськ і Дебальцево. Вам вже нема чого боятись
Прошу регулярні підрозділи ЗСУ і Добробатів по мірі можливості підтримати побратимів..