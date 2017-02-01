За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев

Господарський суд Чернівецької області погодився з доводами прокуратури та задовольнив позов в інтересах держави, в особі Державної екологічної інспекції та Багнянської сільської ради Вижницького району Чернівецької області, щодо стягнення з Національного природного парку «Вижницький» майже 80 тис. грн. шкоди, завданої незаконною порубкою лісу.
Підставою для звернення з даним позовом до суду стали результати планової перевірки здійсненої Державною екологічною інспекцією у Чернівецькій області. Зокрема, встановлено, що Національний природний парк при здійсненні своєї основної діяльності не вжив заходів для попередження незаконних рубок дерев, їх своєчасного виявлення та встановлення лісопорушників - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.