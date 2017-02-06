«У кожного своя дорога: моя веде на війну в Авдіївку, Іванова - на сніданок в Америку», - Ольга Кобевко

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Новини
18:13
07 лютого

Аспіранти мають право на податкову знижку

18:12
07 лютого

Цьогоріч українській армії чернівчани перерахували майже 6 млн. грн.

16:16
07 лютого

За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев

11:55
07 лютого

Декларація про доходи: особисто, через уповноважену особу, поштою, або онлайн

10:44
07 лютого

Громадянин Румунії позбувся автомобіля через приховані у тайнику цигарки

10:41
07 лютого

Новий фільм Джима Джармуша «Gimme Danger» у Чернівцях

18:27
06 лютого

Неправомірне ухиляння від сплати митних платежів карається штрафом

15:37
06 лютого

У бюджеті Чернівців – майже 13 млн. грн. роздрібного акцизу

15:36
06 лютого

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

15:35
06 лютого

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 1,4 млн. грн.

15:04
06 лютого

Підбито підсумки роботи Чернівецької обласної служби зайнятості у 2016 році

13:51
06 лютого

Болгарин намагався перевезти через український кордон військову радіостанцію

13:44
06 лютого

Підприємці мають відзвітувати з єдиного внеску до 9 лютого

13:43
06 лютого

Для спрощенців – законодавчі зміни

12:21
06 лютого

На Буковині закрили на карантин школу через вітряну віспу

12:00
06 лютого

У яких випадках податкова декларація про майновий стан і доходи громадянами не подається

11:55
06 лютого

Особливості кампанії декларування – 2017

11:48
06 лютого

Чернівчан запрошують на Урочистості у храмі Трьох святих

10:45
06 лютого

Буковинські медики зібрали для мешканців Авдіївки медикаментів на понад 60 тисяч гривень, продукти та одяг

10:38
06 лютого

З Чернівецької області у Авдіївку відправили перші 2 вантажівки гуманітарної допомоги

10:34
06 лютого

Буковинець позбувся тягача вартістю 700 тисяч гривень через 160 пачок сигарет

16:45
03 лютого

Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

16:33
03 лютого

Нерухомість чернівчан принесла бюджету більше 900 тис. грн.

16:31
03 лютого

Припинення підприємницької діяльності "єдинником": який податковий період буде останнім?

16:30
03 лютого

У січні депозити чернівчан принесли держскарбниці 2 млн. грн.

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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Що, Де, Коли
7 лютого о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оксани Палійчук на тему: "Перспективи розвитку освітньої галузі Чернівецької області у 2017 році".
7 лютого о 12.30
в 202 кабінеті відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та презентація дослідження мобільності чернівчан.
з 9 лютого
з 9 лютого
9 лютого о 10.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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«У кожного своя дорога: моя веде на війну в Авдіївку, Іванова - на сніданок в Америку», - Ольга Кобевко

Вчора, 15:59 / Коментарів: 1
«У кожного своя дорога: моя веде на війну в Авдіївку, Іванова - на сніданок в Америку», - Ольга КобевкоДепутат Чернівецької обласної ради, заступник голови комісії з питань охорони здоров`я, соціальної допомоги воїнам АТО, лікар-волонтер Ольга Кобевко поїхала на фронт до Авдіївки.

- Я не маю права сидіти, склавши руки, коли ворог нападає на мою Україну. Російські окупанти та їхні посібники вбивають наших людей, мирних жителів Донбасу, жінок і дітей. Якщо ми не зупинимо їх там, вони вбиватимуть нас тут. Руйнуватимуть наші міста і села, уб`ють наших дітей, батьків. Цей ворог не розуміє слів дипломатії, угод, мирних пропозицій. Поки ми не дамо їм добре по зубах, доти вони не заспокояться. Війна на Сході стосується кожного українця. Ніхто не зможе її пересидіти десь на українській печі чи у «крайній хаті». Піч не є фортецею і легко знищується 120-міліметровою міною. А «крайня хата» першою горить на війні.

Це повинен усвідомити кожен. Сьогодні за свободу і мир ми змушені платити високу ціну. Вони коштують життя і крові найкращих синів і доньок України. Ворога неможливо задобрити словами, обіцянками, поступками, здачею одного чи двох міст, районів… Війну можна виграти тоді, коли ми розіб`ємо російських фашистів і виженемо їх з території України, повернемо Крим, зміцнимо армію, закриємо кордон з Росією.

Я - за такий результат цієї війни. Є інший варіант, коли війну можна завершити. Це здатися Росії. Але то не наша дорога. Та й тоді війна перейде в іншу стадію: голодоморів, тюрем, знищення української нації. Мені такий метод не підходить. Він не мій і не моєї України.

Коли над нацією нависла небезпека, я не їду на сніданки до президента Америки і не благаю його на колінах захистити мене і мою Україну, мого сина, мою сім`ю, моїх батьків. Я змушена взяти до рук зброю і нею себе захищати. Хоча моя зброя там, на Сході, - це ліки, лікарські знання, допомога пораненим. Також допомагаю солдатам всім, чим можу.

Особливо мені прикро, навіть гидко від того, що творять наші дрібні владці. Зокрема, голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян та голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук. У той час, коли на війні ворог пішов у наступ, зруйнував промзону Авдіївки, вбив уже десятки солдатів і мирних жителів, вони спокійно собі у Трампа снідають. Уже другий тиждень сидять в Америці. Добре там їдять, м`яко сплять, весело проводять час. А тут загинув «Академік», викладач ЧНУ Леонід Дергач. Уже вдруге на Буковині оголошується жалоба. Бо привезли тіла ще двох загиблих воїнів, які колись служили у Чернівцях.
Слухайте мене, голови! Навіть якщо ви не змогли Трампу відмовити у сніданку, на який нібито він вас запросив особисто (хоча у це ні я, ні буковинці не вірять), то після сніданку 2 лютого ви змушені були б вилетіти додому. Україна в небезпеці! Не сьогодні-завтра можуть оголосити військовий стан. Хто буде займатися мобілізаційною, організаційною роботою? Хто займеться ресурсним забезпеченням і організовуватиме територіальну оборону? Адже це ваші безпосередні обов`язки як вищих керівників краю: вас для цього люди вибрали, а іншого президент призначив. До речі, коли в Авдіївці почалися бої, Петро Порошенко навіть перервав офіційний візит до Німеччини і повернувся в Україну.

А ви, негідні називатися лідерами, не те що від сніданку не відмовилися, а й навіть від розваг після нього. Ви досі насолоджуєтеся усіма принадами американського життя, коли українці в Авдіївці віддають власні життя за те, аби вам добре було.

І насамкінець. А може, ви б не поверталися до нас з тієї Америки? Ми ж без вас даємо собі раду навіть у скрутний, тривожний і небезпечний час. Залишайтеся там, нам легше і дешевше буде. А ми без вас і ворога розіб`ємо, і Крим визволимо, і справжню Україну збудуємо - велику потугу Європи і світу.
Тоді до нашого президента на сніданки з Америки всі Джони їхати будуть.

Ось такі думки мене обсіли дорогою від Чернівців до Авдіївки.

Дорогі Івани, які зараз в Америці: у нас з вами сталися різні дороги в цей час: моя - на Схід, ваша на Захід. Я їду туди, де сонце сходить і починається день. Ви ж там, де воно заходить і починається ніч. У мене все попереду. У вас усе вже позаду.

Кожен сам собі вибрав дорогу. Коли дійдете до її кінця, не нарікайте на когось. Тільки на себе. Бо у суворий час, воєнний час нація вибрала автомат для боротьби з ворогом. А ви вибрали ложку для сніданку з Трампом.
Тож не подавіться…

Ольга КОБЕВКО,
депутат Чернівецької обласної ради,
лікар-волонтер
Донбас, 6.02.17 р.

P.S. Подібні думки і ще крутіші слова на адресу нашої влади висловлюють всі волонтери та воїни, які захищають Україну на Донбасі.
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Вчора, 17:42 - chas з написав(ла): в матеріалі
Оля вже в Авдіївці. Тільки що доставили трьох поранених воїнів. Медики взялися до святої справи. Нехай допоможе їм Бог.
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