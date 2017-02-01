Неспокійна доба на кордонах в межах Чернівецької області

Ми вже повідомляли, що сьогодні в ночі спільною міжвідомчою групою у приватному поменшанні жителя населеного пункту Селятин, правоохоронці виявили сигарет на понад мільйон гривень.
Окрім цього, групою реагування відділу «Красноїльськ» були виявлені 6 ящиків сигарет марки «Марбле», прихованих до подальшої переправи через кордон.
Ще два ящики тютюнової продукції та особу, яка була виявлена неподалік сигарет, затримано на ділянці відділу «Герца», в рамках обміну інформацією між правоохоронцями двох країн.
Варто додати, що прикордонники припинили чергову спробу дачі неправомірної вигоди в пункті пропуску «Росошани». Під час здійснення паспортного контролю, іноземець намагався дати 50 євро хабара прикордонному наряду з перевірки документі. Чоловік, в такий спосіб сподівався залагодити питання безперешкодного пропуску на територію України свого сина, у якого закінчився термін перебування - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.