Депутат Чернівецької облради, лікар-волонтер Ольга Кобевко поїхала на війну

Депутат Чернівецької обласної ради, лікар-волонтер Ольга Кобевко виїхала у зону проведення бойових дій. Загалом з Чернівців у район Авдіївки вирушили восьмеро добровольців. З собою взяли і трохи допомоги для побратимів - збирали, кажуть, похапцем, але дещо таки везуть.
Зокрема, медикаменти. Передбачається, що кваліфікований лікар Ольга Кобевко візьме участь у розгортанні і налагодженні роботи чергового польового госпіталю, у якому виникла потреба через загострення ситуації на передовій.
Як ми вже повідомляли, наші військовослужбовці, які служать у районі Авдіївки, виснажені тривалими обстрілами. Як розповів волонтер, нині в Авдіївці стало спокійніше, вже не б’є важка артилерія. Хоча бойовики періодично стріляють з іншої зброї.
– Декілька днів тут було справжнє пекло, – розповів molbuk.ua старшина з позивним "Сєва". – Усе поле перед нами було суцільно вкрите вибоїнами від снарядів, де могли заховатися п’ятеро людей. У районі 50 метрів усе перемішано. Було таке враження, ніби це поле переорав трактор. У нашій 72-ій бригаді було двоє вбитих. Я санітар, то сам їх виносив. В одній роті зі мною служить мій син. Він ходив в атаку з іншими хлопцями, а я їх прикривав. Я сам ледь не загинув. Тільки виліз з окопу, як туди влучив ворожий снаряд. Ми сильно вирвалися вперед і зайняли окопи противника. "Сєпари" йдуть в атаку, але не можуть вибити нас звідси. Тут було дуже холодно – 25-28 градусів морозу. Деякі хлопці обморозили собі ноги та руки. Тому дуже добре, що ваші волонтери привезли валянки-бурки. Я також біжу за ними.
Бійці добровольчого корпусу стягують підкріплення з Чернівців на передову, аби замінити втомлених побратимів і вже разом тримати позиції.
- Це не ротаційний виїзд, а допомога, у зв’язку з тим, що дуже посилений зараз арт-обстріл у Авдіївці, хлопці вже третю добу не сплять. З кожного міста маємо наказ, виїжджаємо, - сказав Сергій, сотник резервної 16 сотні ДУК "Правий сектор" Буковини.
Бійці добровольчого корпусу будуть там стільки, скільки потрібно, каже Сергій. А за потреби готові підтягувати ще підкріплення.
- Я б до перемоги вже залишився, але ми не знаємо, що і як. В принципі розраховуємо, що після 20 чисел буде прорив - будемо там. Місяць-півтора, - зазначив Сергій, сотник резервної 16 сотні ДУК "Правий сектор" Буковини.
Очікується, що у район Авдіївки добровольці з Чернівців прибудуть уже сьогодні.
Частково використано матеріали ТВА та molbuk.uaРазом з Ольгою на Схід їздить волонтер О. Він там був десятки разів. Але ніколи про це не хоче розповідати. Він у 2015 році потрапив у Дебальцівський казан. Тоді там загинув лікар Владислав Трепко. Отож волонтер О. під градами не покидав поля бою. Хоча й був беззбройний. Він на своєму авто вивозив поранених бійців. Врятував десятки українських воїнів. І мовчить...Він не віджимається 22 рази на фоні Капітолію у флеш-мобі. Він 22-й раз їде на війну. Це не флеш-моб!..