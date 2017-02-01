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Новини
18:13
07 лютого

Аспіранти мають право на податкову знижку

18:12
07 лютого

Цьогоріч українській армії чернівчани перерахували майже 6 млн. грн.

16:16
07 лютого

За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев

11:55
07 лютого

Декларація про доходи: особисто, через уповноважену особу, поштою, або онлайн

10:44
07 лютого

Громадянин Румунії позбувся автомобіля через приховані у тайнику цигарки

10:41
07 лютого

Новий фільм Джима Джармуша «Gimme Danger» у Чернівцях

18:27
06 лютого

Неправомірне ухиляння від сплати митних платежів карається штрафом

15:37
06 лютого

У бюджеті Чернівців – майже 13 млн. грн. роздрібного акцизу

15:36
06 лютого

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

15:35
06 лютого

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 1,4 млн. грн.

15:04
06 лютого

Підбито підсумки роботи Чернівецької обласної служби зайнятості у 2016 році

13:51
06 лютого

Болгарин намагався перевезти через український кордон військову радіостанцію

13:44
06 лютого

Підприємці мають відзвітувати з єдиного внеску до 9 лютого

13:43
06 лютого

Для спрощенців – законодавчі зміни

12:21
06 лютого

На Буковині закрили на карантин школу через вітряну віспу

12:00
06 лютого

У яких випадках податкова декларація про майновий стан і доходи громадянами не подається

11:55
06 лютого

Особливості кампанії декларування – 2017

11:48
06 лютого

Чернівчан запрошують на Урочистості у храмі Трьох святих

10:45
06 лютого

Буковинські медики зібрали для мешканців Авдіївки медикаментів на понад 60 тисяч гривень, продукти та одяг

10:38
06 лютого

З Чернівецької області у Авдіївку відправили перші 2 вантажівки гуманітарної допомоги

10:34
06 лютого

Буковинець позбувся тягача вартістю 700 тисяч гривень через 160 пачок сигарет

16:45
03 лютого

Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

16:33
03 лютого

Нерухомість чернівчан принесла бюджету більше 900 тис. грн.

16:31
03 лютого

Припинення підприємницької діяльності "єдинником": який податковий період буде останнім?

16:30
03 лютого

У січні депозити чернівчан принесли держскарбниці 2 млн. грн.

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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Що, Де, Коли
7 лютого о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оксани Палійчук на тему: "Перспективи розвитку освітньої галузі Чернівецької області у 2017 році".
7 лютого о 12.30
в 202 кабінеті відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та презентація дослідження мобільності чернівчан.
з 9 лютого
з 9 лютого
9 лютого о 10.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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«Квадратні метри» чернівчан принесли бюджету 900 тис. грн.

Вчора, 11:54 / Коментарів: 0
Як розповів начальник відділу адміністрування майнових податків Чернівецької ОДПІ Степан Германок, платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини протягом першого місяця року 940,0 тис. грн. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили місцеву казну на 913,4 тис. грн., а громадяни – 26,4 тис. грн. - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що громадяни сплачують податок на нерухомість за 2016-ий рік, тому і ставка податку розраховується із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. - 1378,0 грн.

Ставка податку складає 0,1 відсотка мінімальної зарплати - для квартири/квартир, у тому числі їх часток, загальна площа яких не перевищує 120 кв. метрів (тобто 1,38 грн. за м. кв.); житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, загальна площа яких не перевищує 250 кв. метрів; для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), сумарна загальна площа яких не перевищує 370 кв. метрів.

Крім того, за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи  платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до цього Положення, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222, 223.
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Нерухомість чернівчан принесла бюджету більше 900 тис. грн.Минулого року за «квадратні метри» Чернівці отримали майже 5 мільйонівВ активі бюджету Чернівців - 4,7 млн. грн. податку на нерухомістьЦього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрівЦього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів
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