На Кіцманщині згорів кафе-магазин

6 лютого о 10 год. 40 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в кафе-магазині у с. Дубівці Кіцманського району. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Пожежу помітили мешканці сусідніх будинків та викликали рятувальників. Як виявилось, загорання виникло в приміщенні торгового залу магазину та поширилось на перекриття будівлі.
Оскільки всередині будівлі зберігались легкозаймисті речі, вогонь швидко охопив всю площу кафе-магазину.
На момент виявлення пожежі її площа склала 200 кв. м. Зважаючи на це, на ліквідацію пожежі було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини № 9 м. Кіцманя, Державної пожежно-рятувальної частини № 3 м. Чернівців та місцеві пожежні команди с. Берегомет, смт Лужани та смт Неполоківці.
Оскільки поруч з кафе-магазином знаходились ще дві будівлі, у ході ліквідації пожежі рятувальники доклали всіх зусиль, аби запобігти перекиданню вогню на ці будівлі. Таким чином, у результаті пожежі вогнем було знищено будівлю, площею 200 кв. м., де й виникла пожежа, та завдяки діям вогнеборців врятовано 2 сусідні будівлі. Попердньою причиною пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Окрім цього, протягом доби рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у дачному будинку у Чернівцях на вул.Спаській.