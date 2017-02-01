Правий Сектор Буковини відбув на передову з карабіном від лісівників

Під час загострення ситуації на сході України, коли бойовики порушили Мінські домовленості і місто Авдіївка опинилося на межі гуманітарної катастрофи, Чернівецька область активно долучилася і допомогла співвітчизникам. Не залишилось і осторонь Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства.
6 лютого 16 резервна сотня Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» відправилася з Чернівців до Авдіївки з новим карабіном марки «Форт», придбанню якого сприяло облуправління лісомисливського господарства - повідомляє Лісівник Буковини.
Окрім того, лісогосподарськими підприємствами Буковини від початку інтенсивних обстрілів Авдіївки, бійцям на передову надано допомоги в різних формах на суму понад 70 тис. грн..
«Ми з самого початку допомагали встановленню справедливості та миру в нашій країні, і продовжимо це робити, якщо ситуація того вимагатиме», - зазначив в.о. начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий.