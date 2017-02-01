Громадянин Румунії позбувся автомобіля через приховані у тайнику цигарки

Сьогодні близько 2.00 співробітники Чернівецької митниці ДФС спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області припинили чергову спробу незаконного переміщення до Румунії тютюнових виробів - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
Під час поглибленого огляду транспортного засобу «Ford Galaxy Zetec TD» було виявлено 265 пачок сигарет «Rothmans».
Водій автіки, 20-річний громадянин Румунії, облаштував сховища у спинках сидінь та між дахом й декоративною обшивкою салону автомобіля.
Митниками складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби вітчизняного виробництва на суму понад 5 тис. грн. та транспортний засіб, 1999 р.в., що попередньо оцінено у 40 тис. грн., вилучено.