Новий фільм Джима Джармуша «Gimme Danger» у Чернівцях

9 лютого в кінотеатрі «Чернівці» стартує прокат фільму «Gimme Danger: Історія Іггі та The Stooges» американського режисера Джима Джармуша.Новий фільм Джима Джармуша – це історія Іггі Попа та The Stоoges – одного з найбільш видатних рок-н-рол гуртів усіх часів. З'явившись в Анн-Арбор (Мічиган) в епоху контркультурної революції, яскравий і агресивний рок-н-рол The Stooges перевернув музичний світ кінця 60-х. Спрямувавши на аудиторію суміш року, блюзу, R&B і джазу, гурт дав початок тому, що згодом назвуть панком і альтернативним роком.Це найповніша історія Іггі та The Stooges: від зародження, розквіту, роботи з Девідом Бові – до розпаду, реюніону та сьогодення останнього з гурту.Сам режисер фільму, Джим Джармуш, так описав свою нову роботу: «Gimme Danger – це любовний лист до найкращого гурту за всю історію рок-н-ролу. Ми розповідаємо історію про те, що їх надихнуло та що на них вплинуло, супроводжуючи фотографіями й відео, яких раніше ніхто не бачив. Як і сам гурт, фільм трохи дикий, безладний, емоційний, кумедний, простий і елегантний. Хай живуть The Stooges!»Світова прем'єра документальної стрічки відбулася на Каннському кінофестивалі в 2016 році.