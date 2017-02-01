У приватній садибі на Буковині вилучено сигарет більш ніж на мільйон гривень

Майже сотню ящиків з контрафактною продукцією сьогодні вночі на Буковині затримала спільна міжвідомча група правоохоронців області, в рамках операції «Акциз-2017». Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Володіючи випереджувальною інформацією, спільною міжвідомчою групою з числа працівників ВВБ по Чернівецькому загоні, оперативних співробітників ЗхРУ, групи реагування відділу «Селятин», співробітників ГУ ДФСУ та СБУ у Чернівецькій області в рамках кримінального провадження в одному із приватних помешкань населеного пункту Селятин було проведено санкціонований обшуку, жилих та не жилих приміщень. В результаті чого правоохоронцями були виявлені 85 ящиків сигарет марки «Ашіма» та «Марбле», які в подальшому планувались переправити до сусідньої Румунії. Сума вилученої продукції склала 1мільйон 200 тисяч гривень.
Наданий час тривають слідчі дії.