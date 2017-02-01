На Буковині спостерігається ускладнення погодних умов

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:13
07 лютого

Аспіранти мають право на податкову знижку

18:12
07 лютого

Цьогоріч українській армії чернівчани перерахували майже 6 млн. грн.

16:16
07 лютого

За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев

11:55
07 лютого

Декларація про доходи: особисто, через уповноважену особу, поштою, або онлайн

10:44
07 лютого

Громадянин Румунії позбувся автомобіля через приховані у тайнику цигарки

10:41
07 лютого

Новий фільм Джима Джармуша «Gimme Danger» у Чернівцях

18:27
06 лютого

Неправомірне ухиляння від сплати митних платежів карається штрафом

15:37
06 лютого

У бюджеті Чернівців – майже 13 млн. грн. роздрібного акцизу

15:36
06 лютого

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

15:35
06 лютого

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили 1,4 млн. грн.

15:04
06 лютого

Підбито підсумки роботи Чернівецької обласної служби зайнятості у 2016 році

13:51
06 лютого

Болгарин намагався перевезти через український кордон військову радіостанцію

13:44
06 лютого

Підприємці мають відзвітувати з єдиного внеску до 9 лютого

13:43
06 лютого

Для спрощенців – законодавчі зміни

12:21
06 лютого

На Буковині закрили на карантин школу через вітряну віспу

12:00
06 лютого

У яких випадках податкова декларація про майновий стан і доходи громадянами не подається

11:55
06 лютого

Особливості кампанії декларування – 2017

11:48
06 лютого

Чернівчан запрошують на Урочистості у храмі Трьох святих

10:45
06 лютого

Буковинські медики зібрали для мешканців Авдіївки медикаментів на понад 60 тисяч гривень, продукти та одяг

10:38
06 лютого

З Чернівецької області у Авдіївку відправили перші 2 вантажівки гуманітарної допомоги

10:34
06 лютого

Буковинець позбувся тягача вартістю 700 тисяч гривень через 160 пачок сигарет

16:45
03 лютого

Румунські митники попередили про ймовірне збільшення часу на виконання митних формальностей

16:33
03 лютого

Нерухомість чернівчан принесла бюджету більше 900 тис. грн.

16:31
03 лютого

Припинення підприємницької діяльності "єдинником": який податковий період буде останнім?

16:30
03 лютого

У січні депозити чернівчан принесли держскарбниці 2 млн. грн.

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи закінчується журналістика публікацією матеріалу Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
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Що, Де, Коли
7 лютого о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оксани Палійчук на тему: "Перспективи розвитку освітньої галузі Чернівецької області у 2017 році".
7 лютого о 12.30
в 202 кабінеті відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука та презентація дослідження мобільності чернівчан.
з 9 лютого
з 9 лютого
9 лютого о 10.00
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
12 лютого
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.

храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком:
8-45Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці


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На Буковині спостерігається ускладнення погодних умов

Вчора, 10:34 / Коментарів: 0
На Буковині спостерігається ускладнення погодних умовЗа інформацією Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, 07 та 08 лютого 2017 року на території Чернівецької області та міста Чернівці очікується сильний сніг, посилення східного вітру до 15-20 м/с, хуртовина, при хуртовині погіршення видимості до 200-500 м.

На дорогах - снігові замети та ожеледиця. Температура повітря знизиться до 2-7 градусів морозу 07 лютого, та до 7-12 градусів морозу у наступні два дні.

У зв’язку з цим управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації нагадує буковинцям про пункти обігріву, котрі продовжують діяти на території Чернівецької області. З повним переліком пунктів обігріву можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Управління ДСНС України у Чернівецькій області (http://cv.dsns.gov.ua/ua/Perelik-punktiv-obigrivu-u-CHerniveckiy-oblasti.html ).

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області закликає учасників дорожнього руху бути пильними та уважними на автошляхах краю, дотримуватись правил дорожнього руху. Водіїв транспортних засобів закликають не вирушати у дорогу без нагальної потреби, а під час ускладнення погодних умов - скористатися визначеними пунктами відстою транспортних засобів.
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