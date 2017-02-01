На Буковині спостерігається ускладнення погодних умов

За інформацією Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, 07 та 08 лютого 2017 року на території Чернівецької області та міста Чернівці очікується сильний сніг, посилення східного вітру до 15-20 м/с, хуртовина, при хуртовині погіршення видимості до 200-500 м.
На дорогах - снігові замети та ожеледиця. Температура повітря знизиться до 2-7 градусів морозу 07 лютого, та до 7-12 градусів морозу у наступні два дні.
У зв’язку з цим управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації нагадує буковинцям про пункти обігріву, котрі продовжують діяти на території Чернівецької області. З повним переліком пунктів обігріву можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Управління ДСНС України у Чернівецькій області (http://cv.dsns.gov.ua/ua/Perelik-punktiv-obigrivu-u-CHerniveckiy-oblasti.html ).
Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області закликає учасників дорожнього руху бути пильними та уважними на автошляхах краю, дотримуватись правил дорожнього руху. Водіїв транспортних засобів закликають не вирушати у дорогу без нагальної потреби, а під час ускладнення погодних умов - скористатися визначеними пунктами відстою транспортних засобів.