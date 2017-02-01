Неправомірне ухиляння від сплати митних платежів карається штрафом

Чернівецька митниця ДФС повідомляє, що відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про громадянство України», Митного кодексу України, громадяни України, які мають паспорт громадянина України та постійне місце проживання на території України, набувши громадянство іншої держави, на території України та у правових відносинах з Україною визнаються лише громадянами України, мають статус громадянина-резидента та на території України повинні користуватись правами та нести обов’язки громадянина України, що передбачені чинним законодавством України.
Чернівецька митниця ДФС офіційно попереджає громадян України, які використовуючи паспорт громадянина іншої держави ухиляються від сплати митних платежів, про настання адміністративної відповідальності за такі діяння відповідно до Митного кодексу України.
На підставі отриманої від Державної прикордонної служби України та інших уповноважених державних органів інформації про наявність у особи, крім паспорта громадянина України, паспорта громадянина іншої держави, та використання останнього для ввезення на митну територію України транспортного засобу зі звільненням від сплати належних платежів, щодо такої особи буде запроваджено справу про порушення митних правил за ст.485 Митного кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає накладення штрафу у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.