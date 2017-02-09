у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
Доповідатиме начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Васильович РОМАНІВ.
Просимо журналістів до 10.00 год. 08 лютого повідомити про участь у заході за телефоном 7-38-75, 51-69-20, або 099-366-77-09.
Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області