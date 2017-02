Чернівчанка TAYANNA з найвищим балом пройшла у фінал нацвідбору "Євробачення"

Найемоційнішим епізодом першого півфіналу національного відбору на "Євробачення" став виступ співачки TAYANNA з піснею I Love You.TAYANNA отримала найбільшу кількість балів за рішенням глядачів і членів журі і пройшла у фінал відбору, який відбудеться 25 лютого.«Євробачення - різноформатних конкурс, але з року в рік одне залишається непорушним - емоційний і драматичний вокал. Ти вибрала складну пісню і складний шлях, - звернувся до TAYANNA Костянтин Меладзе, - і, на мій погляд, ти впоралася! ».Члени журі одноголосно відзначили, що пісня TAYANNA була найскладнішою серед усіх конкурсантів. Не обійшлося і без суперечок серед членів журі, до якого підключився і ведучий прямих ефірів Сергій Притула.Ведучий, зазначивши переконливість виступу TAYANNA, відмовився ставити традиційні для всіх конкурсантів питання: "Вперше за сьогоднішній вечір у мене немає питань до виконавця".Після оголошення результатів продюсер співачки Алан Бадоєв на своїй сторінці в Facebook поділився враженням про виступ своєї музи: "Я побачив, як красива сцена Національного відбору, оточена глядачем і шановним журі, відкрила Великого Артиста - TAYANNA.А тендітна дівчина повірила в себе і отримала неоціненну силу, отримала Надію! Тепер залишилося додати кілька штрихів до виступу в фіналі, щоб наша птах фенікс злетіла на максимальну висоту, подарувавши щось справжнє, що називається Голос! ".Співачка подякувала публіку і журі за підтримку: "Зі мною сталося диво на сцені - все хвилювання, комплекси, все що було раніше - залишилося в першому куплеті, я відчула енергію глядачів і зі мною сталося диво, - сказала TAYANNA після виступу.Текст пісні TAYANNA - I Love You«I Love You»(Ukrainian national selection for the Eurovision 2017 - Tatyana Reshetnyak)Here we are in the darkSay what's on your mindBring me down and break it nowYou know I'll be alrightYou can leave, I'll stay strongI have no other choiceWhen I say I'll always love youYou didn't hear my voiceYou know that I will love againIt hurts but I can take itYou had my heart in your handsAnd you let it fall apartYou know that I will love againThe scars are always healingForgive me for my feelings, my friendYou can't get back the words you saidThey cut deeper than the knifeTomorrow we'll become one strangersWith separated livesOh I hope you will remember meI wish you all the bestWhen I said I'll always love youIt came right from my chestYou know that I will love againIt hurts but I can take itYou had my heart in your handAnd you let it fall apartYou know that I will love againThe scars are always healingForgive me for my feelings, my friendYou know I love you stillAnd I'm so tired of tearsI can let it go, but my love will never dieYou know that I will love againIt hurts but I can take itYou had my heart in your handAnd you let it fall apartYou know that I will love againThe scars are always healingForgive me for my feelings, my friendI love youI love youI love youI still love youI love youI still love youИсточник perevod-pesni.ruНагадаємо, другий і третій півфінали національного відбору пройдуть 11 і 18 лютого. Хто представлятиме Україну на головному пісенному конкурсі - дізнаємося 25 лютого.ФОТО: Вікторія ФіліпенкоДжерело: Secret Service EA