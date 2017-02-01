Чернівчанка TAYANNA з найвищим балом пройшла у фінал нацвідбору "Євробачення"

Найемоційнішим епізодом першого півфіналу національного відбору на "Євробачення" став виступ співачки TAYANNA з піснею I Love You.
TAYANNA отримала найбільшу кількість балів за рішенням глядачів і членів журі і пройшла у фінал відбору, який відбудеться 25 лютого.
«Євробачення - різноформатних конкурс, але з року в рік одне залишається непорушним - емоційний і драматичний вокал. Ти вибрала складну пісню і складний шлях, - звернувся до TAYANNA Костянтин Меладзе, - і, на мій погляд, ти впоралася! ».
Члени журі одноголосно відзначили, що пісня TAYANNA була найскладнішою серед усіх конкурсантів. Не обійшлося і без суперечок серед членів журі, до якого підключився і ведучий прямих ефірів Сергій Притула.
Ведучий, зазначивши переконливість виступу TAYANNA, відмовився ставити традиційні для всіх конкурсантів питання: "Вперше за сьогоднішній вечір у мене немає питань до виконавця".
Після оголошення результатів продюсер співачки Алан Бадоєв на своїй сторінці в Facebook поділився враженням про виступ своєї музи: "Я побачив, як красива сцена Національного відбору, оточена глядачем і шановним журі, відкрила Великого Артиста - TAYANNA.
А тендітна дівчина повірила в себе і отримала неоціненну силу, отримала Надію! Тепер залишилося додати кілька штрихів до виступу в фіналі, щоб наша птах фенікс злетіла на максимальну висоту, подарувавши щось справжнє, що називається Голос! ".
Співачка подякувала публіку і журі за підтримку: "Зі мною сталося диво на сцені - все хвилювання, комплекси, все що було раніше - залишилося в першому куплеті, я відчула енергію глядачів і зі мною сталося диво, - сказала TAYANNA після виступу.
Текст пісні TAYANNA - I Love You
«I Love You»
(Ukrainian national selection for the Eurovision 2017 - Tatyana Reshetnyak)
Here we are in the dark
Say what's on your mind
Bring me down and break it now
You know I'll be alright
You can leave, I'll stay strong
I have no other choice
When I say I'll always love you
You didn't hear my voice
You know that I will love again
It hurts but I can take it
You had my heart in your hands
And you let it fall apart
You know that I will love again
The scars are always healing
Forgive me for my feelings, my friend
You can't get back the words you said
They cut deeper than the knife
Tomorrow we'll become one strangers
With separated lives
Oh I hope you will remember me
I wish you all the best
When I said I'll always love you
It came right from my chest
You know that I will love again
It hurts but I can take it
You had my heart in your hand
And you let it fall apart
You know that I will love again
The scars are always healing
Forgive me for my feelings, my friend
You know I love you still
And I'm so tired of tears
I can let it go, but my love will never die
You know that I will love again
It hurts but I can take it
You had my heart in your hand
And you let it fall apart
You know that I will love again
The scars are always healing
Forgive me for my feelings, my friend
I love you
I love you
I love you
I still love you
I love you
I still love you
Источник perevod-pesni.ru
Нагадаємо, другий і третій півфінали національного відбору пройдуть 11 і 18 лютого. Хто представлятиме Україну на головному пісенному конкурсі - дізнаємося 25 лютого.
ФОТО: Вікторія Філіпенко
Джерело: Secret Service EA