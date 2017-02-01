Тимошенко хоче воєнного стану на Донбасі

Юлія Тимошенко виступає за введення воєнного стану на Донбасі / 24 Канал
Фракція "Батьківщина" у Верховній Раді України підтримує прийняття закону про окуповані території і висловлюється за введення воєнного стану в Луганській і Донецькій областях.
Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Треба нарешті чітко Україні стати на позиції, що це війна Росії проти України. Нам треба абсолютно точно – і я підтримую "Самопоміч" – прийняти закон про окуповані території і, відповідно, ввести воєнний стан у Луганській і Донецькій областях, щоб припинити це хамство з торгівлею з окупованими територіями", – заявила Тимошенко.