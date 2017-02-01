За інформацією відділу організації роботи Чернівецької ОДПІ у січні надходження від роздрібної торгівлі підакцизними товарами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 12,8 млн. грн., що на 2,1 млн. грн. перевищує показники січня 2016-го.
Відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII з 1 січня 2017 року з 01.01.2017 року скасовано акцизний податок для роздрібних реалізаторів пального та відповідно ставку для роздрібного продажу пального. Водночас, зросли ставки акцизного податку на пальне – на 12-44% в залежності від його виду (Закон №1791-VIII).
Крім того, з 1 січня 2017 року подання звітності за формами №№1-РА та 1-РТ скасовано (Закон №1791-VIII). Також до підприємців не застосовуватимуться штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання з недостовірними відомостями звітів за формами №№1-РА та 1-РТ з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.
Чернівецька ОДПІ нагадує: роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, тільки за наявності у них ліцензій.