Протягом січня підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до місцевого бюджету за ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 1,4 млн. грн., що на 0,2 млн. грн. більше надходжень минулого року.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до Закону України від 20.12.2016 р. № 1791-VIII з 1 січня 2017 року скасовано обов’язок власників ліцензій на роздрібну торгівлю подавати щомісячний звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів (відповідних уточнень зазнала ч. 3 ст. 16 Закону № 481).
Водночас передбачено: штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту - інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.