Підбито підсумки роботи Чернівецької обласної служби зайнятості у 2016 році

3 лютого 2017 року відбулася підсумкова нарада за результатами роботи Чернівецької обласної служби зайнятості у 2016 році за участі керівництва обласного та районних центрів зайнятості - інформує Чернівецький ОЦЗ.
Директор обласного центру зайнятості Роман Криган окреслив основні досягнення у 2016 році та визначив орієнтири на 2017 рік, наголосивши на посиленні роботи із роботодавцями, соціальними партнерами та органами влади.
«Передумовою модернізації служби зайнятості є потреба в удосконалені механізмів отримання повної та достовірної інформації про попит на робочу силу на ринку праці та стимулювання роботодавців до створення та збереження робочих місць. Водночас запровадження нових підходів щодо повернення шукачів роботи до активної зайнятості сприяєте якнайшвидшому їх працевлаштуванню. Конструктивна та взаємовигідна комунікація між учасниками ринку праці, зокрема, центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, представниками громадських організацій сприятимуть врегулюванню питань зайнятості в регіоні» - зазначив Роман Криган.
Заступник директора-начальник відділу організації надання соціальних послуг Марія Кобєлєва проаналізувала основні показники та здобутки служби у 2016 році, відзначивши, що в порівнянні із попередніми роками рівень працевлаштування по області один із кращих по Україні. Акцентовано увагу директорів на посиленні уваги по окремих напрямках роботи базових центрів зайнятості. Марія Кобєлєва зазначила, що пріоритетним у 2017 році залишається робота із довготривалим безробіттям, налагодження конструктивної співпраці із роботодавцями, посилення профорієнтаційної роботи та робота згідно Регламенту.
Під час наради також обговорено питання реформування служби занятості, використання новітніх технологій щодо надання послуг безробітним і роботодавцям. В обласній службі зайнятості вже діють інноваційні сервіси з використанням відеорезюме, відеовакансії, презентації роботодавців. Роботодавець за таким резюме може побачити реальну людину, що дає можливість суттєво економити час та кошти при підборі фахівців.
Для роботодавців створено електронний кабінет, який дозволить оперативно вирішувати кадрові питання, подавати звітність. Для шукачів роботи з січня цього року на порталі Державної служби зайнятості (www.dcz.gov.ua) почав діяти новий сервіс - «Електронна черга реєстрації безробітних».
Завдяки запровадженій новації користувачі інтернету, відвідавши рубрику «Електронні послуги», що діє на сайті Державної служби зайнятості, мають змогу записатися на індивідуальний прийом до фахівця – первинний чи задля отримання консультації – без попереднього візиту до центру зайнятості. Якщо особа зарезервувала для себе час, їй не потрібний талон для відвідування, а слід просто звернутися до спеціаліста ЦЗ у визначену годину.
Подякою обласного центру зайнятості за оцінкою діяльності базових центрів зайнятості відзначено колектив Новодністровського міського центру зайнятості.