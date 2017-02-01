Дві буковинки загинули внаслідок пожежі

За вихідні сталося 9 пожеж та загинуло 2 особи. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
3 лютого сталася пожежа у житловому будинку в с. Веренчанка Заставнівського району, де проживала одна 81-річна жінка. Ймовірніше всього, власниця заснула на печі й не помітила, як ковдра з печі сповзла на плиту та почала тліти. Оскільки пожежа була незначною, за нетривалий час загорання самоліквідувалось. Дим із будинку, де виникла пожежа, вже вранці помітила сусідка. Жінка ввійшла всередину приміщення та виявила в житловій кімнаті тіло власниці, уже без ознак життя. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались.
Вночі 6 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Грозинці Хотинського району. Рятувальникам про те, що сталося, повідомили сусіди, які виявили пожежу вже тоді, коли вогонь повністю охопив будинок. За викликом було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 7 м. Хотина та місцеву пожежну команду с. Колінківці. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі склала 40 кв. м. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили без ознак життя тіло 75-річної власниці. Попередньою причиною пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Окрім цього, впродовж вихідних пожежні підрозділи викликалися на ліквідації пожеж у Новоселицькому, Заставнівському, Сокирянському, Кіцманському, Сторожинецькому, Хотинському районах та м. Чернівцях. Завдяки діям вогнеборців під час цих пожеж від вогню було врятовано 8 будівель.