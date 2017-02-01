Підприємці мають відзвітувати з єдиного внеску до 9 лютого

Чернівецька ОДПІ нагадує, що платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464) є фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
Платники єдиного внеску зобов'язані подавати звітність з єдиного внеску за основним місцем обліку платника единого внеску у строки, порядку та за формою, визначені законодавством (п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464).
Граничний термін подання Звіту за 2016 рік фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування - 9 лютого 2017 року.
Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435:
фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе Звіт згідно з таблицею 2 додатка 5;
фізичні особи-підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування самі за себе формують та подають Звіт згідно з таблицею 1 додатка 5;
фізичні особи-підприємці, які протягом звітного року змінювали систему оподаткування, формують та подають до фіскальних органів один Звіт з наявним титульним аркушем, який включає дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2 додатка 5.
Наголошуємо, що відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник. Звіт, складений з порушенням вимог Порядку (наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435), у тому числі без обов'язкових реквізитів, та поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.