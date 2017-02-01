На Буковині закрили на карантин школу через вітряну віспу

У Чернівецькій області через захворюваність на вітряну віспу закрили навчально-виховний комплекс у селі Грозинці Хотинського району.
Про це повідомив Чернівецький обласний лабораторний центр.
Станом на 3 лютого в школі вже захворіли 49 дітей.
«У зимовий період захворюваність на вітряну віспу серед дітей не є рідкістю. Для того, щоби хвороба не поширювалася далі, адміністрація закладу вирішила зачинити НВК на карантин», – розповів Юрій Падурару, завідувач відділу обласного лабораторного центру.
Окрім дітей, вітряною віспою у селі захворіли й дві вагітні жінки, які перебувають під наглядом лікарів.
Дитсадок та школа не працюватимуть до 12 лютого.