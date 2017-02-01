У яких випадках податкова декларація про майновий стан і доходи громадянами не подається

Чернівецька ОДПІ інформує, що відповідно до пункту 179.2 статті 179 Податкового кодексу України обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи винятково:
1) від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
2) виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом ІV Кодексу;
3) від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу ІV Кодексу;
4) у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 Кодексу.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ