Чернівчан запрошують на Урочистості у храмі Трьох святих

У неділю, 12 лютого 2017 року, Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого.
З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.
На свято також запросили митрополита Чернiвецького i Буковинського Данила, архієпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія, архієпископа Тернопільського, Кременецького і Бучацького Нестора, єпископа Коломийського і Косівського Юліана та єпископа Житомирського і Овруцького Паїсія. Усі церковні ієрархи є бажаними гостями, оскільки кожен із них має безпосередній стосунок до становлення та розвитку богословської освіти на Буковині, відродження церковно-парафіяльного життя у храмі Трьох Святителів і здобуття богословської освіти на філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Так само уклінно запрошуємо усіх чернівчан та гостей міста завітати на храмове богослужіння й урочисті святкування, які відбудуться 12 лютого 2017 року за таким графіком:
8-45 – Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції;
9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).