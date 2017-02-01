Тимошенко нацькувала спецслужби США на українських журналістів

ПОЧИНАЮТЬСЯ НОВІ ВИПРОБУВАННЯУ Кремлі розцінили перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як сприятливий фактор для реалізації своїх стратегічних планів. Новий американський президент вже розпочав активну діяльність, і Путін мав з ним телефонну розмову. Після неї росіяни демонстративно посилили обстріли на Донбасі, показуючи, що не збираються виконувати Мінських домовленостей.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи закінчується журналістика публікацією матеріалуВідомий американський дата-науковець, журналіст Джонатан Стрей підняв питання, що “журналістика не має теорії змін”. Він запитував редакторів: “Що ви хочете змінити в суспільстві своєю роботою?”. Відповідь переважно була наступною - “ми тут не для змін, а для публікації інформації”. Але Джонатан Стрей заперечив: “Журналістика без ефекту не заслуговує спеціального місця в демократії, як би про це не говорилось”.
Ігор БУРКУТ, політолог:
СИТУАЦІЯ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯСкінчилися свята, повертаймося до звичного життя. А воно приготувало нам дуже неприємні сюрпризи. Недарма спеціалісти попереджали: 2017 рік буде дуже складним. Звідусіль надходять повідомлення, котрі викликають тривогу в українців. Що з-за океану, що із Західної Європи, що з Балкан, що із Близького Сходу.
Семінарська церква колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (вул. Коцюбинського, 2) відзначає 135-ту річницю з Дня її освячення та престольне свято – Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. З благословення Патріарха Київського та всієї України Філарета, святкове богослужіння очолить Патріарший намісник, голова Синодального управління у справах духовної освіти, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ.
храмове богослужіння й урочисті святкування відбудуться за таким графіком: 8-45 – Зустріч Намісника Патріарха Київського та всієї Руси-України при відкритих воротах центральної брами Резиденції; 9-00 – Божественна Літургія у храмі Трьох Святителів. По завершенні Якої свячення води (центральна алея Резиденції митрополитів).
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оксани Палійчук на тему: "Перспективи розвитку освітньої галузі Чернівецької області у 2017 році".
у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (вул. Оренбурзька, 7-А) відбудеться засідання колегії при начальнику Головного управління в області на тему: «Про підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у 2016 році і завдання на 2017 рік щодо державної політики у сфері пенсійного забезпечення»
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017” Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
Тимошенко нацькувала спецслужби США на українських журналістів
Сьогодні, 11:24 / Коментарів: 0
Ростислав Шапошников з Віктором Смалієм передають з Вашингтону:
-Юлія Тимошенко нацькувала спецслужби США на Віктора Смаль і Ростислава Шапошникова.
31 січня ми зняли відео, як Ю.Тимошенко зупинилася в шикарному готелі Willard InterContinental під час візиту до Вашингтона. Ми залишили її помічникові нардепу Г.Немирі наші ПІБ і телефон з проханням записати інтерв'ю. Замість цього, Юлія Тимошенко настукала спецслужбам США (розумієте яким?) І поскаржилася, що ми порушуємо її приватність!
На наступний день, до Віктора Смалія, який запрошений на Молитовний сніданок, підійшли правоохоронні органи США та заявили, що їм надходила скарга від Ю.Тимошенко.
Віктор Смалій пояснив, що сюжет був зроблений в холі готелю і ніхто в її номер не заходив.
Співробітники поводилися жорстко, але гранично коректно. Питання було закрите. Але сам факт - Юлія Тимошенко, яка хвалила "Дорожній контроль" за те, що ми знімаємо сюжети про чиновників, скаржиться в США на те, що "Дорожній контроль" зняв її готель !!!! Більш того, члени делегації від Тимошенко підходили до Віктора Смалія і називали "Дорожній контроль" мразями і шантрапою". Також звучали такі слова "навіщо ви привели цих ніщебродов?".
Цікаво, що співробітників спецслужб США до Віктора Смалія підвів безпосередньо Михайло Жовнер, який є організатором українського молитовного сніданку в рамках американського молитовного сніданку. Це ж яке поскудство - українці скаржаться американцям, щоб вони заткнули рот іншим українцям, які знімають готель українських можновладців. Нема слів...