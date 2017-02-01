У Грозинцях Хотинського району спалах вітряної віспи

Станом на 4 лютого 2017 року в селі Грозинці Хотинсього району зареєстровано 46 випадків захворювання на вітряну віспу. Серед захворілих 43 дитині (найменшій – два з половиною роки), а також троє дорослих, двоє з яких – вагітні. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА.
Усі випадки легкої та середньої важкості. Відтак не потребували госпіталізації. Наразі захворілі на вітряну віспу мешканці села отримують необхідне лікування вдома під спостереженням сімейних лікарів.
У Грозинцях вживають усіх необхідних заходів для запобігання розповсюдженню інфекції, зокрема на десять днів припинили навчальний процес у місцевій школі.
Ситуація щодо спалаху вітряної віспи постійно моніториться і знаходиться під контролем Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України».