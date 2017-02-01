Буковинські медики зібрали для мешканців Авдіївки медикаментів на понад 60 тисяч гривень, продукти та одяг

Медики зібрали для мешканців Авдіївки близько тонни продуктів харчування та одягу, а також придбали медикаментів на понад 60 тисяч гривень.
Працівники лікувально-профілактичних закладів Буковини активно долучились до здобу гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, яку внаслідок загострення військової ситуації на Сході України організували в області.
Як повідомляють у Департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОДА, загалом медики зібрали близько тонни продуктів харчування та одягу, 20 панцирних ліжок, а також придбали медикаментів і виробів медичного призначення на понад 60 тисяч гривень.