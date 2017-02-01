З Чернівецької області у Авдіївку відправили перші 2 вантажівки гуманітарної допомоги

Чернівецька область відправляє перший гуманітарний вантаж мешканцям Авдіївки.
Ліжка-розкладачки, продукти харчування, консервація, теплі речі, матраци, ковдри, питна вода, крупи, ліки для надання першої допомоги – сьогодні Чернівецька область відправляє потерпілим мешканцям Авдіївки 2 вантажівки гуманітарної допомоги, заповнені вщерть. Про це повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.
Як зазначає один з координаторів збору допомоги в області – начальник управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексій Гайдай, зібраної допомоги багато, тому речі та продукти планують завантажити ще в додаткові автівки.
За його словами, напередодні все це доставили з пунктів збору та прийому допомоги, які діють на території Чернівців та районів нашої області.
«На прохання керівництва Донецької обласної військово-цивільної адміністрації про посильну допомогу відгукнулися усі небайдужі краяни. Також у цьому напрямку добре спрацювали всі районні державні адміністрації», - повідомив посадовець.