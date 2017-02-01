Буковинець позбувся тягача вартістю 700 тисяч гривень через 160 пачок сигарет

За інформацією прес-центру Чернівецької митниці 5 лютого, надвечір у пункті пропуску «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС під час поглибленого огляду вантажного автомобіля марки «VOLVO» під керуванням громадянина України, що слідував до сусідньої Румунії в службових справах, виявлено приховані від митного контролю 160 пачок сигарет марки «Rothmans».
Тютюнові вироби знаходились у спеціально виготовленому сховищі (обладнаній та пристосованій конструктивній ємності, яка попередньо піддавалась розбиранню) – в механізмі регулювання пасажирського сидіння.
За ч.1 ст.483 Митного кодексу України співробітниками митниці складено протокол про порушення митних правил, відповідно до якого вилучено сигарети вартістю 3040 грн. та тягач 2004р.в., оцінений у 700 000 грн.