Стало відомо про останні слова загиблого в АТО бійця

У ворожому оточенні перед загибеллю боєць АТО Андрій Байбуз ціною власного життя врятував товариша.
Його останніми словами було: «Забирайте всю зброю і он того пораненого…».
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Сам Андрій з Кубані, але завжди казав, що українець. Півтора місяці тому одружився у Бахмуті.
18 грудня 2016 року Андрій Байбуз пожертвував собою заради молодого хлопця. Він знав, що не врятується. На Світлодарській дузі його група потрапила під ворожий вогонь. Кількох контузило, а Андрій та ще один боєць дістали важкі поранення.
— Я заважкий, і в мене перебито обидві ноги, зі мною намучитеся, не дотягнете й самі загинете, — казав чоловік побратимам. — Забирайте всю зброю та он того молодого пораненого. Його зможете донести, а мене залиште тут і дайте гранати для наших «друзів».